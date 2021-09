«Nonostante il drammatico impatto della pandemia di COVID-19 sulle condizioni di vita e sui mezzi di sussistenza molti settori economici hanno resistito notevolmente bene: in particolare quelli che hanno puntato sulla digitalizzazione, sulla tecnologia e sull’innovazione», afferma il direttore generale dell’OMPI, Daren Tang, citato in un comunicato odierno. «Mentre il mondo cerca di riprendersi dalla pandemia, sappiamo che l’innovazione è la chiave per superare le sfide che tutti affrontiamo e costruire un futuro migliore», afferma il 59.enne con passaporto di Singapore.

Stando all’organismo delle Nazioni Unite, in molte parti del mondo i governi e le imprese hanno intensificato i loro investimenti nell’innovazione, in risposta alla devastazione umana ed economica causata dal virus. La produzione scientifica, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le domande di registrazione della proprietà intellettuale e le transazioni con capitale di rischio hanno continuato ad aumentare nel 2020, superando anche i livelli già elevati registrati prima della crisi. In particolare la spesa in R&S ha retto meglio durante la recessione economica legata alla pandemia rispetto a quanto successo in altre crisi.