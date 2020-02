I fatti risalgono al 2017. In prima istanza, il poliziotto era stato condannato a un anno di prigione con la condizionale, come richiesto dal Ministero pubblico. In appello però, i giudici avevano scartato la pirateria stradale, infliggendo all’uomo solo una pena pecuniaria, sempre sospesa.

Secondo un estratto della sentenza del TF, riportata dal quotidiano romando, il poliziotto ha deliberatamente accelerato quando si trovava in una zona residenziale. In tal modo, ha accettato «di non potere, in caso di ostacolo o di presenza improvvisa di un altro utente della strada, reagire in tempo per evitare un incidente e mantenere il controllo del suo veicolo». Recentemente, lo ricordiamo, la Commissione dei trasporti del Nazionale ha proposto di rivedere le regole per evitare che agenti, vigili del fuoco e conducenti di autoambulanze vengano condannati per eccesso di velocità nell’espletamento delle loro funzioni.