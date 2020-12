Inselspital sotto pressione: «Mortalità raddoppiata rispetto alla primavera»

«Ogni paziente in più mette ulteriormente sotto pressione il sistema», nota il primario. «Oggi abbiamo il doppio della mortalità rispetto alla primavera nei pazienti colpiti da COVID-19». Le cause sono molteplici «ma non possiamo escludere che la qualità delle cure sia peggiore perché c’è meno personale preparato a disposizione dei pazienti».

Il personale ha un buon spirito di squadra, ma comincia a logorarsi, nota Petra Fuchs, capo infermiera al pronto soccorso. Manca ben il 15% degli effettivi, per malattia, quarantena o altri motivi. Non ci sono più riserve per la rotazione del personale e a Natale e Capodanno, quando la maggior parte degli studi medici chiude, l’afflusso al pronto soccorso è particolarmente forte. «Abbiamo un obbligo di ammissione e non possiamo respingere nessuno», precisa.