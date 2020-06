Un programma di integrazione, chiamato «Nuovo noi», che attraverso politiche culturali e di integrazione mira a rafforzare la coesione sociale e la partecipazione culturale nella società migratoria. È questa l’idea della Commissione federale della migrazione (CFM), sviluppata per il cinquantenario.

Circa la metà della popolazione svizzera ha un passato migratorio. Allo stesso tempo dibattiti pubblici, spazi, immagini e storie sono però spesso caratterizzati da modelli stereotipati di «Noi e gli Altri», si legge in un comunicato odierno della stessa CFM.

Il programma «Nuovo Noi» sostiene per quattro anni progetti volti a rafforzare la convivenza paritaria di persone con e senza passato migratorio, con l’obiettivo di sviluppare relazioni sostenibili alla pari. Il tutto, come si evince dal nome, per arrivare a un senso del Noi a più voci.