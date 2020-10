Far capo all’intelligenza artificiale per risolvere crimini internazionali. È l’obiettivo del progetto europeo Roxanne, un programma di analisi computerizzata in grado di effettuare controlli incrociati di enormi quantità di informazioni scritte, audio e video. Il tutto è coordinato dall’istituto Idiap di Martigny (VS), che in una nota odierna ne sottolinea le potenzialità.