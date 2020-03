La sessione parlamentare primaverile in corso a Berna è da interrompere per almeno una settimana: è quanto chiede il capogruppo UDC Thomas Aeschi.

In una mozione d’ordine presentata oggi all’Ufficio del Consiglio nazionale Aeschi auspica l’immediato stop ai lavori parlamentari e una eventuale ripresa solo il lunedì successivo, 16 marzo, dopo un’attenta valutazione dei rischi.

In rapporto alla popolazione «la Svizzera figura al sesto posto fra i paesi più toccati dall’epidemia, dopo Corea del Sud, Italia, Iran, Cina e Bahrain», afferma il consigliere nazionale di Zugo in dichiarazioni riportate da Blick online. Il 41.enne ricorda fra l’altro che la Confederazione invita a mantenere una distanza di 2 metri fra le persone: impossibile farlo al Nazionale. Inoltre vi sono numerosi deputati e senatori ultra 65.enni o con precedenti problemi di salute. «Il parlamento deve fare la sua parte per limitare l’epidemia», è convinto Aeschi.