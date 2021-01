«Introdurre l’insegnamento a distanza il prima possibile»

Finora, non si sono verificati focolai gravi nelle scuole. E non è ancora chiaro quanto sia forte la trasmissione dalla scuola alla società o viceversa, ha detto Tanner in un’intervista al «Sonntagszeitung». Tuttavia, è certo che gli adolescenti vengono infettati allo stesso modo degli adulti. E un nuovo studio a Ginevra mostra che anche i bambini più piccoli hanno un tasso di infezione che è più o meno lo stesso degli adulti che li circondano. «Questa è una scoperta molto importante. Mostra che se la trasmissione è generalmente alta, i bambini non sono esentati. Perché a quanto pare acquisiscono il virus principalmente in famiglia».