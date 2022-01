Un’alleanza di organizzazioni economiche, sostenute da rappresentanti di partiti di centro-destra (Alleanza del Centro, PLR e UDC), chiedono lo stop dell’obbligo del telelavoro e del certificato COVID. Anche la Svizzera, come la Gran Bretagna, dovrebbe stabilire un «Freedom Day», una data in cui fissare la fine delle misure anti-COVID, ha affermato Casimir Platzer, presidente di GastroSuisse, in una conferenza stampa questa mattina. I critici vorrebbero che i provvedimenti anti-COVID venissero revocati subito o al più tardi entro il 2 febbraio, data in cui il Consiglio federale tornerà sulla questione. Questo pomeriggio però la Task Force a Berna ha avvertito: il picco di Omicron non è ancora arrivato, ed è presto per distensioni.

«Si fanno spesso paragoni con l’estero», dice al CdT l'epidemiologo...