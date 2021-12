La Polizia cantonale grigionese comunica oggi che l’incidente è accaduto verso le 17.00 di ieri sulla Via Retica. Mentre l’anziano automobilista si apprestava a svoltare a sinistra in direzione dell’ufficio postale, ha investito il 70.enne nei pressi delle strisce pedonali all’incrocio con la via Quadratscha, facendolo cadere a terra. Gravemente ferito, l’uomo è stato trasportato all’Ospedale di San Gallo. La polizia è alla ricerca di testimoni per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.