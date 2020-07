Alla Polizia cantonale dei Grigioni sono finora pervenute 25 denunce da parte di persone truffate a seguito di investimenti di denaro offerti online. Le vittime – nella maggior parte dei casi si tratta di pensionati – erano alla ricerca di investimenti ad alto rendimento e hanno trovato in internet delle piattaforme gestite in modo altamente professionale. Dopo aver compilato il modulo di contatto, i richiedenti sono stati contattati da gestori che parlavano tedesco o inglese e convinti a fare degli investimenti. Alcune di loro, seguendo i consigli, hanno proceduto a degli investimenti online. Un consulente finanziario, all’apparenza molto serio e affidabile, manteneva i contatti telefonici con gli investori. Quando le vittime hanno chiesto il rimborso degli investimenti e del guadagno nel frattempo maturato, i contatti o si interrompevamo oppure il rimborso veniva procrastinato con diverse scuse. In un caso la vittima ha perso seicentomila franchi.