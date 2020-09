Ieri pomeriggio una donna è stata investita mentre attraversava le strisce pedonali a San Gallo, in zona Neudorf. La 42.enne è morta nella notte a causa delle gravi ferite riportate, ha comunicato la polizia cittadina. L’incidente è avvenuto attorno alle 16.45. Il 58.enne alla guida dell’auto è stato sottoposto ad un alcoltest, secondo il quale è risultato un valore di 0,7 mg/l. La dinamica esatta dei fatti non è ancora chiara e indagini sono in corso. La polizia cerca testimoni.