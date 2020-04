«Ci sono decine, se non centinaia, di persone a prendere tranquillamente il sole lungo la Limmat (sicuramente molte altre ne arriveranno ancora più tardi), nell'assoluto disinteresse del terribile problema che il mondo intero sta affrontando. Come potrete vedere sono affissi, ben visibili, cartelli che invitano a restare a casa (se non per fare spese o recarsi dal medico o in farmacia) e di cui nessuno sembra accorgersi». È lo sfogo di un nostro lettore, un ingegnere italiano che vive a Zurigo da 12 anni (nome e cognome sono noti alla redazione). Le foto che ci invia sono state scattate quest’oggi, sabato 18 aprile, verso le 13. «Come potete vedere quasi nessuno rispetta la distanza di 2 metri richiesta dalle autorità. Come potete notare da un paio delle foto che vi invio, ci sono anche persone in età più avanzata e quindi probabilmente più a rischio, tra questa folla in allegro e sereno relax», continua l’ingegnere, aggiungendo: «Al di là della rabbia che quanto visto mi provoca, dato che io e mia moglie siamo tappati in casa, con varie difficoltà, da un mese (la rabbia viene dal fatto che per noi questo comportamento non farà altro che aumentare la nostra reclusione in casa o il rischio di contagio quando ci sarà ordinato di tornare a lavorare in ufficio), gradirei sapere, con vivo interesse, che pensa l'OMS, che tanto pontifica ultimamente su quale Paese fa o non fa abbastanza, su questo comportamento che avviene proprio nel Paese dove essa ha la sua sede (la sede dell’OMS è a Ginevra, ndr)». Il nostro lettore conclude: «Forse sbagliamo noi che stiamo tappati tutto il giorno in casa: meglio uscire e andare a prendere tutti insieme il sole sul fiume». Ricordiamo che in diversi Comuni ticinesi i sindaci hanno deciso di chiudere al pubblico le aree di svago o sul lungolago per evitare l’assembramento di persone.