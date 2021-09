Ma ci sarebbero state anche altre irregolarità. Ad esempio dei risultati comunicati troppo rapidamente come negativi per poi doverli correggere e dichiararli positivi. Sarebbero una cinquantina di casi su 50.000 test. Il laboratorio avrebbe poi arrangiato la data dei test e inviato codici QR all’estero per facilitare i viaggi di alcuni clienti.

Claude-François Robert ha poi sottolineato che il laboratorio non è stato chiuso malgrado le disfunzioni perché i fatti devono essere stabiliti e le disfunzioni non sono ancora state appurate. L’azione è ancora in corso; bisogna verificare e quantificare gli errori e poi ascoltare cosa ha da dire in merito il laboratorio sui vari punti in questione, ha aggiunto. In particolare, bisognerà stabilire se c’è stata falsità in documenti.