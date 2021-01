(Aggiornato alle 17.18) A causa di problemi tecnici, l’iscrizione online per la vaccinazione contro la COVID-19 è stata interrotta in taluni cantoni che utilizzano la piattaforma informatica della Confederazione. Nel frattempo la panne è stata risolta, stando all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

Nel canton Svitto, per esempio, più nessuno poteva iscriversi per fissare un appuntamento per la vaccinazione contro il coronavirus, hanno indicato poco prima di mezzogiorno in una nota il Dipartimento svittese dell’interno. Le autorità cantonali hanno allora sospeso le registrazioni per non irritare ulteriormente le persone interessate. Le iscrizioni sono riprese dopo che la Confederazione ha risolto i problemi tecnici della sua piattaforma.