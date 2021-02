Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha fortemente limitato i diritti procedurali di una donna nell’inchiesta per violazione della Legge federale che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico». È quanto emerge da una decisione del Tribunale penale federale (TPF) di Bellinzona. Nel dicembre 2014, la donna da Winterthur (ZH) si era recata in Siria per arruolarsi nell’ISIS. Nel gennaio 2015, la donna inviato ai suoi due fratelli, tramite una sospetta raccolta fondi («money-collector») 3’000 franchi. Questo invio era stato sostanzialmente confermato dai fratelli nel processo penale apertosi nei loro confronti al loro rientro in Svizzera.