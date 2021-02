Giovedì e venerdì è inoltre stato effettuato un secondo test a tappeto per la popolazione e gli ospiti di Arosa. Sono stati prelevati 1289 campioni. 24 persone sono risultate positive al coronavirus, in 14 casi è stato accertato un contagio da nuova variante. Soltanto una di queste persone è estranea all’ambiente scolastico. Tutte le persone risultate positive erano asintomatiche e quindi non sapevano di essere contagiose. Grazie al rapido intervento dell’Ufficio dell’igiene pubblica, le persone aventi legami con l’ambiente scolastico si trovavano già in quarantena a seguito dei test effettuati la settimana precedente.