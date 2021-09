L’integrazione dei rifugiati in scuole, formazioni e lavoro è attualmente insufficiente, ha criticato la coalizione che sta dietro alla campagna «Bildung für alle - jetzt!» (Istruzione per tutti - ora!) nel corso di una conferenza stampa. Spesso queste persone si trovano davanti barriere praticamente insormontabili.

Nella petizione viene chiesto che le autorità concepiscano l’istruzione come un diritto per tutti, indipendentemente dal proprio status. Rifugiati bambini e le loro famiglie dovrebbero essere velocemente trasferite in appartamenti adeguati e i piccoli integrati nel sistema scolastico. Per i più grandi sono necessarie formazioni adeguate.