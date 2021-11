L’obbligo vaccinale per tutti, in Svizzera, è fuori discussione

La pandemia

L’Austria impone da lunedì il lockdown per tutti e, da febbraio, il vaccino - L’UFSP non intende seguire l’esempio di Vienna - Silvia Stringhini, membro della task force: «Gli elementi a nostra disposizione non ci permettono di avere una visione rosea sui prossimi mesi»