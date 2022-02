Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato in un albergo di Mels (SG). Per gli inquirenti si è trattato di un omicidio. La vittima è un cittadino italiano 45.enne che soggiornava nell’hotel a lungo termine.

L’albergatore ha segnalato al servizio medico d’urgenza alle 8.40 che un uomo era disteso nel corridoio di fronte a una camera, indica una nota diramata dalla polizia cantonale sangallese. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Gli inquirenti ipotizzano che il 45enne sia stato ucciso durante una lite scoppiata nel corridoio. Non è chiaro chi sia stato coinvolto. La causa della morte sarà determinata in collaborazione con l’Istituto di medicina legale. Non è stato fatto uso né di un’arma da fuoco né di un’arma bianca.