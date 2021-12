Chi nasce in Svizzera e ha vissuto un certo numero di anni in questo paese deve aver diritto al passaporto rossocrociato: lo chiede una mozione del consigliere agli Stati sangallese Paul Rechsteiner (PS) che sarà discussa martedì dalla camera dei cantoni.

La Svizzera oggi è una democrazia solo per tre quarti, visto che un quarto dei residenti non ha la nazionalità svizzera, ha detto Rechsteiner in un’intervista ai giornali di CH Media.