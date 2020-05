Dopo 186 anni, l’azienda tessile glaronese Jenny Fabrics ha annunciato oggi la chiusura dello stabilimento per fine agosto. Per i 96 collaboratori toccati dalla misure è previsto un piano sociale.

L’annuncio odierno non è una sorpresa: il Consiglio di amministrazione dell’azienda aveva reso noto già a fine aprile la volontà di chiudere i battenti.

Come prevede la legge, le settimane seguenti sono state utilizzate per le consultazioni tra i rappresentanti dei lavoratori e la direzione. Le trattative si sono però concluse con un nulla di fatto. Le proposte delle maestranze non sono state giudicate economicamente fattibili. Da qui la decisione di chiudere l’attività, precisa una nota odierna dell’organo di sorveglianza.