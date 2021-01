La Corte d’assise speciale di Parigi ha condannato oggi un vodese accusato di terrorismo a 15 anni di carcere. Il 31.enne è stato riconosciuto colpevole in particolare di aver reclutato, tramite un sistema di messaggistica criptata, un gruppo di uomini che intendevano prepararsi a commettere attacchi in Francia e in Svizzera.

Il tribunale ha inoltre imposto al cittadino svizzero d’origine bosniaca, domiciliato a Yverdon-les-Bains (VD), un divieto a vita di entrata in territorio francese. La sentenza è in linea con le richieste dell’accusa. Altri sei imputati sono stati condannati a pene comprese tra i tre anni e mezzo e i dodici anni di reclusione.

Per il tribunale il 31enne ha creato un’associazione criminale con l’obiettivo di attuare attentati, di preparare partenze per la Siria e di diffondere propaganda jihadista. Per la corte, l’associazione era un «incubatore» di progetti terroristici e non solo un luogo di discussione, come ha invano sostenuto la difesa.