Lo scorso 22 marzo, Swissmedic ha omologato il prodotto della società americana, ricorda lo stesso l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici nel comunicato. Tale vaccino vettoriale, che fungerà da alternativa a quelli a mRNA di Pfizer/BioNTech e Moderna, è stato di recente acquistato dall’UFSP, che ora pianifica di iniettarlo da metà settimana prossima.

Questo vaccino viene somministrato una sola volta ed è omologato per le persone a partire dai 18 anni di età. Il vettore è un virus che contiene la struttura delle proteine spike del coronavirus, sulle cui basi viene attivata la risposta immunitaria desiderata nelle cellule umane.

La differenza con i vaccini a mRNA risiede principalmente nel modo in cui le informazioni per la produzione della proteina spike entrano nelle cellule dell’organismo: mediante nanoparticelle o mediante virus. Tutte le tipologie di preparato hanno comunque dimostrato un’elevata efficacia e un rapporto rischi-benefici positivo, mette in evidenza Swissmedic.