«Ricordo che solo poche decine di donne in Svizzera portano il niqab», ha affermato la responsabile del Dipartimento federale giustizia e polizia (DFGP) nella conferenza stampa del governo a Palazzo federale. Si tratta di un’infima minoranza delle musulmane che vivono nel Paese, ha aggiunto. La «ministra» del PLR ha ricordato che il divieto del velo integrale è in vigore anche in altri Paesi europei e in alcune nazioni musulmane. Ora il mandato costituzionale dovrà essere concretizzato dai cantoni, che rimangono competenti sulle misure di polizia sul suolo pubblico. La Confederazione dovrà intervenire a livello federale solo sui punti particolari di sua competenza, come i trasporti. Secondo Keller-Sutter - doppiamente sconfitta oggi: ha perso pure il referendum sull’identità elettronica - la campagna di votazione è stata difficile anche per via del coronavirus. Interrogata in merito a una eventuale perdita di credibilità e di sostegno popolare del Governo sulla scia della pandemia, la 57.enne ha detto di non volersi lasciare andare a speculazioni.