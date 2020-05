(Aggiornato alle 14.20) La consigliera federale Karin Keller-Sutter ha incontrato oggi a Vienna il ministro degli interni austriaco Karl Nehammer. I colloqui si sono concentrati sull’allentamento delle restrizioni alla frontiera fra i due Paesi in programma il prossimo 15 giugno.

Keller-Sutter, al suo primo viaggio all’estero dopo la crisi del coronavirus, ha ribadito l’importanza nel procedere in modo coordinato, ringraziando Vienna per la «buona cooperazione».

Svizzera, Austria e Germania avevano già deciso a inizio maggio di abrogare da metà giugno - a seconda dell’evoluzione epidemiologica - tutte le reciproche restrizioni di viaggio. Inoltre, già dallo scorso 16 maggio i tre Paesi avevano chiarito la possibilità di attraversare il confine per scopi familiari, ad esempio per le coppie non sposate.