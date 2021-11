L’Europa deve impedire l’immigrazione illegale nello spazio Schengen, anche perché non ci può essere una libera circolazione se la protezione delle frontiere esterne dell’UE non funziona. A dirlo è la consigliera federale Karin Keller-Sutter, che in un’intervista rilasciata all’edizione odierna della NZZ invita ad agire in maniera coordinata contro la migrazione secondaria.