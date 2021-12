L’ampliamento della strategia 2G, ovvero l’accesso riservato a vaccinati contro il coronavirus e guariti, è secondo la ministra della giustizia Karin Keller-Sutter una «possibile prossima misura» contro la pandemia. Un obbligo vaccinale non è invece preso in considerazione.

Poche settimane fa il cosiddetto 2G non sembrava ancora poter ottenere la maggioranza, ha affermato questa sera la consigliera federale al programma «Rundschau Talk» della SRF. Ma la pandemia ha già mostrato più volte che la situazione può cambiare velocemente.

Un obbligo vaccinale, anche solo per determinate categorie, non viene invece preso in considerazione: «L’intervento dello Stato deve essere proporzionato», ha detto. Ad ogni modo, ci sarà «sicuramente» una discussione sull’utilizzo più frequente del 2G.