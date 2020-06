L’immagine della consigliera federale PLR Karin Keller-Sutter circondata da rappresentanti del padronato e dei sindacati per lanciare la campagna contro l’iniziativa UDC «Per un’immigrazione moderata (Iniziativa per la limitazione)» ha lasciato il segno sulle pagine dei principali quotidiani elvetici. «La ministra impiega l’artiglieria pesante», scrivono la Tribune de Genève e 24heures, accennando a quella che appare come «un’unione sacra». Per l’editorialista di Le Temps, ciò mostra che Karin Keller-Sutter ha tratto degli importanti insegnamenti della sconfitta subita dal governo nel 2014, quando l’UDC aveva fatto breccia nell’elettorato che aveva accolto l’iniziativa contro l’immigrazione di massa. A quei tempi infatti le parti sociali avevano giocato al rilancio: i sindacati avevano preteso un rinforzo delle misure d’accompagnamento che il padronato aveva negato. A sei anni di distanza le parti si mostrano invece unite a fronte della riforma della rendita ponte, «ma non è un’alleanza santa», si legge sul quotidiano romando, «i partner sociali non faranno campagna in un comitato comune».