Dall’introduzione del suffragio femminile nel 1971, la Svizzera ha fatto molti progressi in materia di uguaglianza uomo-donna, come dimostra l’evoluzione del diritto matrimoniale.

«C’è stato un vero progresso sociale sia per le donne che per gli uomini», ha aggiunto la ministra di giustizia e polizia. Stando alla sangallese, ciò «che resta da fare riguarda più le questioni strutturali, in particolare la conciliazione tra vita familiare e professionale».

Karin Keller-Sutter crede di essere riuscita da allora a far capire di essere una persona indipendente, anche nell’esprimere le proprie opinioni. Tuttavia, rifiuta di essere etichettata come femminista: «Preferisco dire che sono a favore delle pari opportunità».

La sua priorità nei dossier inerenti l’uguaglianza riguarda il contrasto alla violenza domestica. «Abbiamo fatto progressi in Svizzera con l’introduzione del braccialetto elettronico per sorvegliare gli autori di violenze, ma introdotto anche salvaguardie per garantire che i procedimenti non vengano abbandonati perché le vittime si sentono sotto pressione».