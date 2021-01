Di questi tempi, conservare un lembo di cielo sopra le nostre vite – in pieno stile proustiano – è un’impresa non da poco. Viaggiare sembra un predicato incompatibile con le misure volte a contenere la pandemia di coronavirus, volare è ormai diventato un dedalo burocratico che ti fa passare la voglia di spiegare le ali. Ciò che per il viaggiatore è una seccatura tollerabile nel nome del bene comune, per tutta una serie di attori economici ha invece il retrogusto di lenta agonia. Tra le vittime più illustri di un mondo fattosi improvvisamente immobile, c’è l’aeroporto di Zurigo. Più volte premiato tra i migliori in Europa, lo scalo di Kloten deve fare i conti con una brutta battuta d’arresto. Nel 2020, i numeri sono stati orribili. Tra i dati consuntivi presentati giusto una settimana fa, quello...