Le autorità federali hanno inizialmente sottovalutato la crisi del nuovo coronavirus ritenendo che il SARS-CoV-2 non si diffondesse così facilmente come il virus dell’influenza. Lo scrivono i domenicali le Matin Dimanche e SonntagsZeitung, basandosi sui verbali delle diverse unità di crisi federali, che hanno ottenuto grazie alla legge sulla trasparenza.

«Il virus non si diffonde così facilmente come il virus dell’influenza, quindi ci sono buone probabilità che la situazione sia sotto controllo», ha detto Daniel Koch, il futuro signor Coronavirus, il 24 febbraio. Lo stesso giorno, una sua subordinata sostenne invece che il nuovo coronavirus rappresentava «una particolare minaccia per la salute pubblica» e raccomandò al Consiglio federale di dichiarare una «situazione particolare». Il suo avvertimento è stato però ignorato.