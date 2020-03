(Aggiornato alle 15) - Dopo la comunicazione data ieri dal Consiglio federale in cui annuncia misure restrittive estese a tutta la Svizzera allo scopo di combattere la diffusione del coronavirus, oggi le autorità federali hanno annunciato un nuovo incontro con la stampa cui presenzieranno Daniel Koch, capo della Divisione malattie trasmissibili, Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, Segretaria di Stato dell’economia (SECO), Christian Bock, direttore Amministrazione federale delle dogane AFD, Raynald Droz, Brigadiere, capo di stato maggiore del Comando Operazioni, Hans-Peter Lenz, Capo Centro di gestione delle crisi, DFAE.

LA DIRETTA

«La popolazione deve assolutamente seguire le indicazioni delle autorità. Non possiamo stoppare il virus, ma proteggere le persone a rischio dal coronavirus. La Svizzera non è che all’inizio dei contagi», ha dichiarato Daniel Koch esortando i cittadini a rispettare le misure oppure ci sarà un aumento dei decessi.

Stando al bilancio giornaliero diffuso dall’UFSP, i casi positivi di infezione da coronavirus in Svizzera e nel Liechtenstein sono saliti a 2650, dei quali 2269 confermati. I decessi, stando ai dati dell’agenzia Keystone-ATS sono saliti a 25.

Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch ha poi parlato dell’imprenditoria specificando che la SECO è già stata contattata da oltre 1000 aziende per le quali, a partire da giovedì, verrà aperta una linea telefonica (come già avvenuto in Ticino).

Gli Svizzeri che si trovano all’estero in questo momento dovrebbero cercare di tornare a casa al più presto per evitare di rimanere bloccati, ha sostenuto poi Hans-Peter Lenz, capo del Centro di gestione delle crisi del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Il rischio di rimanere bloccati all’estero è reale, ha spiegato Lenz, facendo riferimento a quanto sta succedendo a migliaia di turisti in Marocco, tra cui diverse centinaia di Svizzeri. Grazie a sforzi diplomatici è stato possibile organizzare cinque voli commerciali per queste persone, ha aggiunto l’alto funzionario del DFAE. In ogni caso, seguiamo la situazione da vicino e consigliamo a tutti i cittadini svizzeri all’estero di organizzarsi da soli per un eventuale rientro.

Christian Bock, dell’AFD, ha poi detto che ad oggi sono 2.300 le persone alle quali è stato rifiutato l’ingresso in Svizzera. «Si può inoltre notare una riduzione significativa del traffico passeggeri transfrontaliero: ieri ad esempio in Ticino abbiamo registrato un calo del 73% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. In tutta la Svizzera, il calo è del 37%». Il flusso di importazioni ed esportazioni alla frontiera continuerà regolarmente ha poi aggiunto. Bock ha però anche precisato che altri valichi potrebbero venir chiusi (in Ticino sono 14 quelli minori che per il momento non operano più). Sono quindi prevedibili ingorghi ai valichi principali.

L’esercito è pronto per affrontare questo momento di incertezza, ha assicurato Raynald Droz. «La complementarietà tra i professionisti e coloro che non lo sono funziona». «Il primo passo è stato l’invio di 50 militi supplementari in Ticino».

