Ospite questa sera in un programma della TV pubblica svizzero-tedesca SRF, il capo della Divisione malattie trasmissibili dell’Ufficio federale di Sanità pubblica (UFSP) Daniel Koch ha formulato per la prima volta una previsione in merito al propagarsi dei contagi da coronavirus in Svizzera. «Partiamo dal presupposto che la situazione dovrebbe essere normale all’inizio dell’estate», ha dichiarato Koch.