Nuovo punto con la stampa da Berna per aggiornare la popolazione sulla situazione coronavirus. Presenti all’incontro Daniel Koch, delegato dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) per la COVID-19, Christian Bock, direttore dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD), Cornelia Lüthy, vicedirettrice della Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Boris Zürcher, capo della Direzione del lavoro della SECO, e il brigadiere Markus Näf, responsabile del coordinamento degli acquisti del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

«La popolazione si è attenuta alle regole in maniera eccezionale»

Il primo a prendere la parola è stato Daniel Koch, che ha ricordato le cifre dei contagi: «Ci sono 39 nuovi casi e 5 decessi, diminuiscono i pazienti ricoverati in cure intense. La curva si sta appiattendo, scendono anche le cifre relative ai ricoveri in ospedale, come pure i decessi: l’evoluzione è molto positiva e possiamo esserne felici. La popolazione si è attenuta alle regole in maniera eccezionale», ha spiegato. Nella fase attuale, «tutte le persone che presentano sintomi influenzali dovrebbero farsi testare».

«Le persone a rischio possono riprendere la loro routine»

«Anche le persone a rischio possono tornare a muoversi più liberamente», ha evidenziato Koch, pur raccomandando di non usare i mezzi pubblici e di continuare a farsi fare la spesa dai parenti. «Le persone a rischio devono tornare ad avere una vita più normale e ricominciare ad uscire», mentre per le case per anziani «riteniamo che, a seconda della situazione nei diversi cantoni, si possano allentare le misure. Anche le visite potranno riprendere gradualmente». «Oggi - ha chiarito Koch - non chiediamo più alle persone a rischio di restare a casa, ma di tornare ad uscire, pur prestando attenzione».

Turismo degli acquisti: multate 6 mila persone

Da parte sua Christian Bock ha parlato della situazione alla frontiere: «I passaggi al confine sono aumentati, sono stati riaperti 20 valichi. Negli ultimi giorni sono aumentati i passaggi alla dogana». «L’Amministrazione federale delle dogane - ha ricordato - decide come e quanto fare i controlli. I controlli singoli non saranno più la norma, ma potranno comunque avvenire». Ulteriori allentamenti «dovranno essere concordati con i Paesi limitrofi».

Finora, ha fatto sapere Bock rispondendo a una domanda, «sono state multate 6 mila persone per il turismo degli acquisti».

Riprendono le procedure per i permessi

Da oggi il ricongiungimento familiare è di nuovo possibile. Per il mercato del lavoro, ha spiegato Cornelia Lüthy, riprende l’elaborazione delle richieste di permesso rimaste pendenti.

1,8 milioni di dipendenti in lavoro ridotto, 159 mila i disoccupati

Sono oltre 185.375 le aziende che hanno chiesto il lavoro ridotto e la misura interessa oltre 1,8 milioni di salariati, ha detto Boris Zürcher della SECO. «Le cifre si sono stabilizzate negli ultimi giorni, le aziende che ne avevano bisogno hanno già fatto richiesta del lavoro ridotto. Molte aziende, inoltre, richiedono la misura anche in maniera cautelativa. Si tratta di uno strumento preventivo per evitare i licenziamenti», ha chiarito Zürcher. «Più durerà la situazione, più le aziende dovranno licenziare». Tuttavia, «vediamo che 1/3 delle aziende, il 37% della popolazione attiva, ha fatto domanda di lavoro ridotto, ciò significa che le ditte sperano di non dover licenziare». Per quanto concerne i disoccupati, ieri sera si erano annunciate oltre 159 mila persone. «Anche qui la curva si sta stabilizzando, dopo un primo momento di shock in marzo».

Anche le società sportive hanno richiesto il lavoro ridotto. «Il lavoro ridotto viene concesso fintanto che non ci si può allenare. Con la ripresa degli allenamenti le squadre non avranno più diritto a ricevere le indennità», ha chiarito Zürcher.

Mascherine e disinfettanti sufficienti

Per quanto concerne gli acquisti di materiale di protezione, è stato chiarito da Markus Näf che «le mascherine sono disponibili in numero sufficiente, solo la scorsa settimana ne abbiamo distribuite 900 mila». Anche gli apparecchi medici sono sufficienti: «I cantoni hanno aumentato l loro riserve e ora disponiamo di scorte sufficienti per i prossimi 40 giorni».

