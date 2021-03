L’economia svizzera dovrebbe ristabilirsi rapidamente nel corso dei prossimi mesi. Primo segnale di questa ripresa, il barometro del Centro di ricerca congiunturale del Politecnico federale di Zurigo (KOF) ha messo a segno in marzo un balzo di 15,2 punti rispetto a febbraio, stabilendosi a 117,8 punti. Si tratta del valore più alto dall’estate del 2010.

Il barometro congiunturale ha nettamente superato la propria media a lungo termine di 100 punti, scrive il KOF in un comunicato odierno. L’istituto ha inoltre leggermente ritoccato il numero di febbraio, portandolo da 102,7 a 102,6 punti.

L’indicatore di marzo raggiunge quindi livelli inesplorati dopo il rimbalzo cominciato la scorsa estate, al termine della prima ondata pandemica e delle prime restrizioni. Il fondo era stato toccato in maggio, quando il barometro era a 52,4 punti. Il dato divulgato oggi è da considerarsi una sorpresa per gli addetti ai lavori: gli economisti contattati dall’agenzia finanziaria AWP si aspettavano infatti di restare nella forbice tra i 104,5 e i 107 punti.

La netta crescita osservata questo mese riflette principalmente la ripresa nel settore industriale, spiega il KOF. Gli altri gruppi di indicatori, sia per quanto riguarda la domanda interna che quella proveniente dall’estero, segnano comunque a loro volta senza eccezioni una tendenza favorevole, pur se con un ritmo più moderato.

Entrando nel dettaglio del manifatturiero, tutti i rami appaiono in rafforzamento in confronto al mese precedente. Tale fenomeno è evidente soprattutto nell’industria metallurgica e poi in quelle tessile e chimica.