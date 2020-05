Il sindaco di Kreuzlingen (Turgovia), Thomas Niederberger, e il suo omologo di Costanza (Germania), Uli Burchardt, chiedono che la frontiera tra le due città venga riaperta il più presto possibile. Da metà marzo, le località situate sul Lago di Costanza, sono separate da una doppia fila di barricate. In vista del graduale allentamento delle misure contro la pandemia, è «il momento di mostrare alla popolazione una prospettiva», hanno sottolineano stamane i due primi cittadini in un appello congiunto indirizzato ai governi di Berna e Berlino. I cittadini di entrambi i lati del confine hanno adottato misure di distanziamento sociale e di igiene, come dimostra il numero decrescente di casi di coronavirus, afferma Burchardt, citato in una nota. «In questo senso, l’apertura del confine sarebbe un segno di fiducia da parte di Berna e Berlino».