Signora Martullo-Blocher, la pandemia non ci ha forse dimostrato che non saremmo ad esempio in grado di occuparci di tutti i cittadini bisognosi di cure o di costruire strade, se non avessimo in Svizzera nessun o poco personale estero?

«Nessuno intende impedire ogni accesso al personale estero. Lo scopo dell'iniziativa per la limitazione è quello di poter ritornare a decidere autonomamente chi potrà immigrare nel nostro Paese e chi no. In Ticino solo un frontaliere su otto esercita una professione in cui non ci sono disoccupati indigeni! L'85% degli immigrati non è affatto necessario al mercato del lavoro, al contrario questa pressione spinge i lavoratori residenti verso la disoccupazione. Prima i nostri: dobbiamo prima di tutto prenderci cura della nostra popolazione. Una professoressa ticinese...