Dai primi studi ai lavori di conservazione, passando per la valorizzazione e revisione del sito, sono intervenuti più di 1000 lavoratori di 100 aziende specializzate. Oltre alla chiesa abbaziale, il centro storico di Payerne ha assunto un nuovo aspetto con il riordino della piazza del mercato, per offrire «uno scrigno al gioiello», ha aggiunto Luisier.

Per i visitatori è stato concepito un nuovo percorso di scoperta. «Immersivo e interattivo», propone in particolare di rivivere la storia dell’Abbazia attraverso «i personaggi eccezionali che hanno fatto la sua grandezza», ha detto il museografo Michel Etter.

L’Abbazia di Payerne, classificata monumento storico dal 1900, è stata ristrutturata per quasi 20 milioni di franchi, di cui 8,5 milioni per il solo comune di Payerne. Hanno contribuito ai lavori anche la Confederazione (4,6 milioni), il cantone di Vaud (circa 2 milioni) e partner privati.

La scorsa primavera era prevista una festa popolare per la riapertura dell’Abbazia, ma è stata annullata a causa del coronavirus. Per poter accogliere i visitatori in tutta sicurezza è stato attuato un piano di protezione che prevede in particolare una limitazione del numero di persone per settore e una pulizia regolare delle superfici di contatto.