L’assistenza e il trattamento delle persone in fin di vita va migliorato, ad esempio assicurando l’accesso alle offerte di cure palliative. I professionisti del settore devono inoltre provvedere affinché i pazienti e i loro familiari siano in grado di prendere decisioni autonome. È quanto prevede un rapporto adottato oggi dal Consiglio federale.

Malgrado negli scorsi anni siano già state attuate con successo numerose misure, le offerte di cure palliative non sono ancora sufficientemente integrate nell’assistenza sanitaria, afferma il rapporto. Non tutti i gruppi di pazienti hanno lo stesso accesso a queste offerte.

In futuro, per affrontare la pandemia dovranno essere considerate maggiormente le esigenze delle persone morenti e dei loro familiari. Inoltre gli obiettivi terapeutici dovranno essere chiariti e stabiliti precocemente con pazienti e parenti, in particolare nelle case di cura.