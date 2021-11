«La firma dell’accordo sulla fiscalità dei frontalieri non compare ancora nell’agenda del Parlamento italiano. Almeno per ora». A parlare è il consigliere agli Stati Marco Chiesa (UDC), presidente della Delegazione per le relazioni con il Parlamento italiano, da mercoledì a oggi in visita a Roma per una serie di incontri istituzionali. «Abbiamo discusso con molti parlamentari, tra cui diversi deputati delle regioni di confine». L’obiettivo? «Trasformare i contatti personali in azioni di governo». I temi sul tavolo sono noti: dall’accordo sulla fiscalità dei lavoratori frontalieri all’accesso al mercato finanziario italiano. Passi avanti concreti non ci sono, se non la conferma che si dovrà ancora attendere. «È stata l’occasione per ribadire che la Svizzera ha rispettato da tempo i suoi impegni...