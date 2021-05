L’accordo istituzionale quadro con l’UE va concluso entro l’estate. Lo chiede una risoluzione del Nuovo movimento europeo svizzero (Numes) adottata oggi dalla sua assemblea generale, che ha anche leggermente ritoccato il nome dell’associazione (in Movimento europeo Svizzera).

Le relazioni tra Svizzera e Unione europea sono a un punto di svolta: «Oggi più che mai, il Movimento europeo è consapevole delle proprie responsabilità e ribadisce il proprio desiderio di garantire alla popolazione svizzera un futuro europeo sinonimo di pace, sicurezza, successo e prosperità», si legge in una nota pubblicata in vista della Giornata dell’Europa del 9 maggio.

«In quanto europei, sta a noi impegnarci in modo deciso e concreto per un’Europa democratica, fonte di cooperazione, progresso e benessere per tutti», ha affermato il presidente dell’associazione, il consigliere nazionale socialista Eric Nussbaumer (PS/BL), citato nel comunicato.