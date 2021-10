La Svizzera ha costruito buona parte delle sue fortune sull’acqua. Ne abbiamo in abbondanza, è facilmente accessibile, riusciamo a sfruttarla per la produzione di energia pulita ed è stata a tutti gli effetti uno dei grandi motori dello sviluppo del nostro Paese durante lo scorso secolo. Insomma, è una ricchezza indiscussa e indiscutibile. E come ogni ricchezza, va protetta, preservata, difesa. In un’epoca di grandi cambiamenti climatici, l’acqua diventa infatti centrale, strategica. C’è chi ne ha troppa, chi invece non ne ha del tutto. Alle nostre latitudini, abbiamo ad esempio imparato che a periodi di estrema siccità ne seguono altri estremamente piovosi, tanto da provocare danni su tutto il territorio. Ed è proprio questo il tema del congresso svizzero sull’acqua organizzato dalla...