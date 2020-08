Prima che il Pipistrel Velis Electro venisse omologato come primo velivolo a motore elettrico al mondo, si sono dovute definire e specificare le condizioni per l’esercizio, la manutenzione nonché la formazione di piloti e del personale di terra. Si tratta di processi che non erano previsti nelle certificazioni della European Aviation Safety Agency (AESA), si legge in un comunicato. Tutto è stato definito sotto l’egida dell’UFAC.