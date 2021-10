L’aeroporto di Ginevra taglia una ventina di posti di lavoro a causa delle difficoltà economiche legate alla pandemia di coronavirus. La commissione del personale si è dimessa in blocco, accusando la direzione di non averla consultata.

Il direttore generale André Schneider «ha informato i membri del personale venerdì delle misure adottate», ha detto oggi a Keystone-ATS il portavoce dell’aeroporto Ignace Jeannerat. Il numero di posti di lavoro cancellati non richiede una procedura per licenziamento di massa e la negoziazione di un piano sociale. L’azienda non vuole ancora fornire dettagli precisi sul numero di dipendenti che saranno licenziati, finché i diretti interessati non saranno stati informati. Almeno cinque persone andranno in pensione o in prepensionamento e almeno due saranno reintegrate attraverso i posti vacanti, aggiunge.