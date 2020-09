Nel mese in rassegna il principale aeroporto del Paese ha accolto 725’337 passeggeri. Se da un lato questo rappresenta un aumento del 5,3% rispetto a luglio, dall’altro costituisce comunque un forte calo (-76,7%) rispetto allo stesso mese del 2019.

A Zurigo il numero di passeggeri decollati o atterrati è sceso del 72,3% su base annua, fissandosi a 599’157 unità, mentre il numero di persone in transito - 16,8% del totale, rispetto al 30,4% dell’anno precedente - è sceso dell’87,2% a 121’464 unità.

Il numero di movimenti di aeroplani è stato pari a 10’852, in diminuzione del 57,0% su base annua. Il numero medio di passeggeri per volo è sceso del 31,6% a 94,4 e il tasso di occupazioni è sceso di 25 punti percentuali attestandosi a 58,5%, riferisce Zurich Flughafen in un comunicato stampa.