Nel confronto fra 2021 e 2020, il numero di passeggeri locali è salito del 23,1% a 7,7 milioni, quello di passeggeri in transito del 21,7% a 2,4 milioni, precisa Flughafen Zürich. Dopo un inizio difficile, il traffico aereo ha recuperato in estate e in autunno, mentre sul finire dell’anno l’apparizione della variante Omicron ha complicato maggiormente le cose, in particolare per quanto riguarda i viaggi internazionali.