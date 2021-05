Nel mondo contadino le visioni sulle iniziative agricole in votazione il 13 giugno divergono . Eric Meili alleva bovini nel canton Zurigo. Secondo il 68.enne è ora che, in ambito agricolo, si faccia qualcosa di drastico per cambiare rotta.

Lo studio di Agroscope, tanto citato dagli oppositori alle iniziative agricole in votazione il 13 giugno, avrà anche qualcosa di vero. Con un sì all’iniziativa per acqua potabile e cibo sano, per qualche azienda agricola potrebbe anche essere conveniente rinunciare ai contributi diretti della Confederazione e , dovendo sottostare a oneri ambientali meno severi, potrebbe scegliere di incrementare l’impiego di pesticidi e antibiotici e aumentare ancora i propri capi di bestiame. «Ma la maggioranza delle aziende inizierebbe a produrre più ecologicamente. Quindi...