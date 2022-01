Una donna di 79 anni e un uomo di 81 anni hanno subito ustioni in un incendio scoppiato ieri sera in una casa unifamiliare a Rüti (ZH). Secondo un comunicato della polizia cantonale zurighese un albero di Natale ha preso fuoco e i due anziani hanno cercato di spegnere le fiamme.

L’allarme è stato dato poco dopo le 20.30: quando i pompieri sono giunti sul posto l’edificio era completamente in fiamme, indica la nota. La 79.enne e l’81.enne, a causa delle ferite riportate, sono stati trasportati in ospedale in ambulanza.