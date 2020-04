Il graduale allentamento delle misure prese per far fronte alla pandemia di coronavirus potrebbe provocare un rimbalzo del numero di infezioni durante l’estate e provocare, a seconda degli scenari, tra 5 mila e 20 mila morti. Lo indica una ricerca effettuata dal Politecnico di Losanna (EPFL) in collaborazione con la John Hopkins University di Baltimora (USA) e pubblicata oggi dal quotidiano 24 Heures.

Secondo lo studio, che ha esaminato differenti scenari fino al mese di ottobre, una seconda ondata potrebbe raggiungere il picco a luglio/agosto portando il sistema ospedaliero svizzero molto vicino al suo limite di capacità in termini di letti di terapia intensiva, malgrado il recente aumento a circa 2000 unità per far fronte alla crisi.

Durante questa seconda ondata, secondo i vari scenari, diverse milioni di persone potrebbero contrarre la COVID-19 in Svizzera. I morti sarebbero compresi tra 5 mila e 15 mila, ma potrebbero spingersi fino a 20 mila secondo il modello basato su un tasso di riproduzione della malattia (il cosiddetto dell’indice di contagio R0) di 1,5 (ciò significa che ogni portatore contagia in media un’altra persona e mezzo). Per ridurre la pandemia, è importante che tale tasso scenda al di sotto di 1.

Per Jacques Fellay, ricercatore all’EPFL e membro della task force scientifica istituita dal Consiglio federale, che ha supervisionato lo studio, tutti i gruppi che fanno modelli sull’evoluzione dell’epidemia in Svizzera giungono a conclusioni simili. La grande incognita è l’effetto del graduale allentamento delle misure attualmente in vigore. «Non è vietando alcuni festival durante l’estate che saremo in grado di mantenere l’indice R0 inferiore a 1,2», sottolinea lo specialista.

Dopo il confinamento, le differenze regionali saranno molto meno pronunciate, afferma il professor Fellay. «Il virus è ora presente in tutti i cantoni, ci saranno sempre nuovi focolai in Svizzera».

«Non appena rilasciamo un po’ la pressione, come all’inizio di questa settimana, l’epidemia può iniziare a circolare nella popolazione in modo più sostenuto. È quindi indispensabile accompagnare questo progressivo de-confinamento da altre misure che impediscano al virus di riprendere il sopravvento. È questo gioco a nascondino che dovremo imparare a padroneggiare», avverte il ricercatore.

«Se torniamo a vivere come prima, l’epidemia ci travolgerà rapidamente», avverte Fellay. «Dovremo continuare a mantenere le distanze, che sia a più di due metri dagli altri o con delle mascherine». La tecnologia ci permetterà anche di diagnosticare la malattia più velocemente in modo da isolare in modo più efficace i malati, aggiunge il ricercatore del politecnico.

In ogni caso, afferma Fellay, la lotta al coronavirus durerà ancora mesi. A livello globale, sono in fase di sviluppo oltre 100 progetti di vaccini. Alcuni hanno già iniziato la sperimentazione, ha ricordato Fellay precisando che ci vorranno ancora dodici, diciotto mesi prima che siano disponibili.

