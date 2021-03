L’Alto Commissariato per i diritti umani dell’Onu «deplora profondamente» l’approvazione dell’iniziativa contro la dissimulazione del viso. Il risultato della votazione marginalizzerà ed escluderà ulteriormente le donne musulmane dalla vita pubblica, ha dichiarato oggi alla stampa una portavoce.

La Svizzera si unisce al piccolo numero di paesi in cui la discriminazione attiva contro le musulmane è ormai sancita dalla legge, ha aggiunto. L’Alto Commissariato accoglie tuttavia con favore l’opposizione del Consiglio federale e la proposta di un controprogetto, anche se ritiene che la campagna abbia assunto sfumature xenofobe.

Secondo l’Onu, l’imposizione per legge di un codice di abbigliamento è «problematica» in termini di diritti umani. «Le donne non dovrebbero essere costrette a coprirsi il viso», ma un divieto legislativo di farlo colpisce anche i loro diritti, ha aggiunto la portavoce.